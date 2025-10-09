Leao Milan, retroscena dell’incontro con Massimiliano Allegri: l’umore del portoghese… Ultimissime notizie sui rossoneri

Rafael Leão si trova a un punto cruciale della sua carriera e della sua stagione al Milan. È quanto sostiene il giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, analizzando sia il contesto degli infortuni del portoghese sia il suo complesso rapporto con l’allenatore Massimiliano Allegri.

Bianchin riconosce che l’episodio di tensione avvenuto davanti alla squadra «non avrà fatto piacere a Rafa». Tuttavia, lo minimizza, inquadrandolo come un evento normale in un contesto di alto livello, specialmente nelle squadre guidate da Allegri. L’allenatore è noto per il suo approccio diretto e per la sua capacità di «far crescere i talenti» attraverso un confronto schietto.

Ingiusto Giudizio Dopo l’Infortunio

Il giornalista solleva un’importante giustificazione per le recenti prestazioni opache di Leão, in particolare contro Napoli e Juventus. Il numero 10 del Milan è tornato in campo dopo un mese e mezzo di assenza a causa di un problema al polpaccio destro. In queste condizioni, «non poteva essere al 100% e nemmeno all’80%», e per questo motivo, Bianchin ritiene «ingeneroso giudicarlo per queste partite». Le attenuanti fisiche, in sostanza, spiegano l’opacità mostrata in campo.

Il Vero Tema: Approccio e Continuità

Nonostante le scuse legate all’infortunio, il nodo cruciale del percorso di Leão resta di natura mentale e di approccio. Bianchin sottolinea che la storia del portoghese è caratterizzata dalla mancanza di continuità: «Il 10 da sempre accende e spegne».

Questo è il vero bivio che deciderà il futuro del giocatore. La sua immensa qualità non è in discussione, ma è l’assenza di costanza l’unico freno. «Questo è il punto su cui la sua carriera prenderà una strada o un’altra: forte ma incompiuto oppure campione». Il lavoro di Allegri in questa fase sarà fondamentale per spingere il talento a trasformare il suo potenziale in una performance costante da fuoriclasse.