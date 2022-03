Viviano difende Donnarumma: «Quello di Benzema è sempre fallo». L’opinione del collega del portiere del PSG

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruck, su Twitter difende Donnarumma.

Questo il suo commento sull’intervento di Benzema: «Benzema non ha possibilità di prendere la palla e credo che il regolamento dica questo! Per me è sempre fallo (per me)».