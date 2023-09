Sgarbi chiarisce: «Vincolo su San Siro? Imposto dalla legge»

Vittorio Sgarbi torna a parlare del Vincolo apposto sullo stadio di San Siro: le sue dichiarazioni sull’impianto di Milan e Inter

Intervistato da Il Giornale, Vittorio Sgarbi ha parlato del vincolo di San Siro:

La Soprintendente al tempo delle mie indicazioni (non intimidazioni) sulla obbligatorietà del vincolo, non c’era. E’ stata nominata tre mesi dopo le mie polemiche con il sindaco; e ha fatto non quello che io le ho chiesto (non c’era), ma quello che la legge impone