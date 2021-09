Oreggia: «Il Milan è una grande squadra per una caratteristica precisa»

Per Oreggia la capacità di vincere anche giocando male è la caratteristica che rende il Milan una grande squadra

Vittorio Oreggia, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato del Milan:

«Il confronto con dieci anni fa sia simpatico ma non aderente alla realtà. Già l’anno scorso il Milan è stato per molto tempo in testa alla classifica. Quest’anno con un mercato oculato e attento può lottare per lo scudetto e fino alla fine per le grandi posizioni della classifica. Questo fa parte di un percorso di crescita che è partito da lontano. Sa vincere anche quando non gioca bene e questo è il Dna delle grandi squadre»