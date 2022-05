Visnadi: «Il Milan non è più forte dell’Inter ma è primo per un motivo»

Gianni Visnadi ha analizzato la corsa scudetto tra Milan e Inter: rossoneri primi perchè hanno sbagliato meno dei nerazzurri

Ospite a Sky, Gianni Visnadi ha analizzato la corsa scudetto tra Milan e Inter:

«L’incidente di Bologna può essere equiparato al pareggio del Milan con il Torino. I rossoneri, a un certo punto, però hanno smesso di sbagliare. Dopo aver perso in quel modo il derby di Coppa Italia, Pioli ha fatto lo psicologo prima della gara con la Lazio rimettendo in piedi la squadra. Il Milan non è ancora al traguardo ma è primo perchè ha smesso di sbagliare prima dell’Inter».