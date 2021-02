Visite di controllo per Diaz e Kjaer, Pioli spera di averli entrambi per…

Visite di controllo in questa settimana per Simon Kjaer e Brahim Diaz. Stefano Pioli spera di recuperare entrambi tra lo Spezia e la…

Nel corso di questa settimana, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Simon Kjaer e Brahim Diaz effettueranno come da programma le consuete visite di controllo per verificare la condizione dei due giocatori.

Stefano Pioli spererebbe di recuperarli in vista del match di campionato contro lo Spezia, qualora così non fosse fondamentale averli entrambi a disposizione per la sfida alla Stella Rossa nei sedicesimi di Europa League, con vista derby.