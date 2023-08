Zaniolo Milan, parla l’agente: «Le cose stavano andando per il verso giusto, poi…». Le parole di Claudio Vigorelli

Claudio Vigorelli ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell’interesse del Milan per Zaniolo. Ecco le parole dell’agente:

«Credo che solo nel Milan di Maldini ci siano state alcune cose. Le cose stavano andando per il verso giusto ma poi è cambiato tutto in dirigenza e le cose non sono state riaperte. Nicolò sarebbe stato comunque felice di restare in Turchia, pensava alla Champions ed era contento. Poi è arrivato l’Aston Villa e abbiamo visto com’è andata».