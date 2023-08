Vieri: «Serie A? Juve e Inter due squadroni, il Milan..»

Bobo Vieri ha parlato ai microfoni di Gazzetta Tv della prossima Serie A dicendo la sua tra le varie anche sul Milan

«La Juventus deve giocare tutti gli anni per vincere lo scudetto. Deve lottare per il campionato e le Coppe, come l’Inter e il Milan. Hai i giovani, ma da 40 milioni. Sono uno di poche scuse, la Juve ha uno squadrone, come l’Inter. Il Milan è un pochettino sotto le altre due, bisogna aspettare i giovani»