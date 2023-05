Vieri: «L’Inter è la squadra più forte in Italia». Le parole dell’ex calciatore sull’Inter in Champions e non solo

Bobo Vieri ha parlato a margine della Milano Football Week dell’Inter, in particolare sulla Champions dove affronterà il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Se basterebbe all’Inter vincere la Champions per dimenticare le 11 sconfitte in campionato? Certamente, l’Inter è la squadra più forte in Italia, non può perdere 11 partite. Se si concentrano, come nelle ultime partite, non perdono»