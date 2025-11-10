Vieri carica l’ambiente in vista di Inter Milan: «Non c’è cosa più bella, ecco cosa mi aspetto dalla stracittadina dopo la sosta»

Connect with us

Milan news 24

Published

33 minuti ago

on

By

Vieri

Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha analizzato la stracittadina in programma dopo la sosta: le sue dichiarazioni

Archiviata l’undicesima giornata e iniziata l’ultima sosta del 2025, Milan e Inter sono già in clima derby. Le due milanesi si affronteranno domenica 23 novembre alle 20:45, riaprendo il sipario del campionato con la dodicesima giornata.

Nel corso di Fuoriclasse su DAZN, l’ex attaccante nerazzurro Bobo Vieri ha espresso tutta la sua emozione per la stracittadina.

Su cosa aspettarsi dal match, Vieri è chiaro: «Spero di vedere tanti gol, sono partite belle». Per un calciatore, il derby è l’apice: «Giochi a calcio per fare queste partite qua: ci sono 85mila persone, ti guardano in tutto il mondo, ti prepari tutta la settimana».

Ricordando il suo primo derby, concluso con una sconfitta nonostante il vantaggio, Vieri ha concluso con enfasi: «Sono queste le partite che vuoi giocare, sono troppo belle. Non c’è cosa più bella che fare un derby a San Siro».

