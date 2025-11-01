Vieira Genoa, adesso è ufficialmente finita: il comunicato del club in cui viene svelato il sostituto. Le ultimissime

È arrivata l’ufficialità: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. Il club ha comunicato la separazione dal tecnico francese, un annuncio che arriva a sorpresa e ribalta le certezze che sembravano essersi consolidate solo nella giornata di ieri. Nonostante l’incontro con il direttore sportivo Lopez avesse fatto propendere per una conferma, la situazione è precipitata rapidamente.

La decisione di interrompere il rapporto di collaborazione è stata presa di comune accordo tra l’ex allenatore del Nizza e la società rossoblù. Questa separazione lampo apre immediatamente un nuovo scenario per la guida tecnica del Grifone.

La soluzione interna: Domenico Criscito alla guida

In attesa che la dirigenza individui il nome del nuovo allenatore a lungo termine, la panchina del Genoa per la prossima sfida contro il Sassuolo sarà affidata a una soluzione interna e di grande cuore genoano: Domenico Criscito.

L’ex capitano, figura amatissima dalla tifoseria, assume così momentaneamente la guida della prima squadra. Criscito, che attualmente ricopre il ruolo di tecnico dell’Under 17 del club, sarà affiancato in questa missione da Roberto Murgita, già collaboratore della prima squadra.

La scelta di Criscito, sebbene ad interim, rappresenta un forte segnale emotivo lanciato dalla società all’ambiente. Il carisma e il profondo legame dell’ex difensore con la piazza sono visti come elementi cruciali per scuotere la squadra e ritrovare quell’unità necessaria per affrontare il campionato.

L’addio a Vieira, nonostante la sorpresa dei tempi, evidenzia l’urgenza da parte del Genoa di dare una svolta a un percorso che non stava evidentemente soddisfacendo le aspettative. La dirigenza si è mossa rapidamente, affidandosi per la prossima gara a una bandiera del club, in attesa di definire il nuovo assetto tecnico che guiderà la squadra nel prosieguo della stagione.