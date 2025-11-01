Vieira, clamoroso ribaltone con il Genoa: addio nella giornata odierna. Al suo posto arriverà… Le ultimissime notizie

Un inatteso colpo di scena ha scosso la vigilia del Genoa e ha ribaltato completamente le certezze sulla guida tecnica della squadra. Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panchina per la prossima sfida contro il Genoa, la situazione ha preso una piega imprevista. Si apre così uno scenario completamente nuovo in vista dei prossimi impegni del club rossoblù.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore Patrick Vieira sarebbe pronto a lasciare il club già nella giornata odierna, a seguito di una riflessione condivisa con la società. La decisione non sarebbe stata unilaterale: anche l’ex allenatore del Nizza avrebbe riconsiderato la propria posizione, arrivando a un accordo con il Genoa per interrompere immediatamente il rapporto di collaborazione.

Criscito in pole per l’eredità tecnica

In questo contesto di repentino cambiamento, il nome più accreditato per raccogliere la pesante eredità del tecnico francese è quello di Domenico Criscito. L’ex capitano del Genoa, amatissimo dalla tifoseria per il suo profondo legame con la maglia e la città, potrebbe dunque assumere un ruolo di primo piano sulla panchina rossoblù.

A riportare questa possibilità è Sky Sport, che sottolinea come la scelta di Criscito rappresenterebbe un ritorno di grande valore simbolico per l’ambiente genoano. L’ex difensore, che ha trascorso gran parte della sua carriera al servizio del Grifone, potrebbe incarnare la figura ideale per ricompattare la squadra e l’ambiente in un momento di grande incertezza tecnica.

L’eventuale nomina di Criscito a nuovo allenatore, anche se inizialmente con una soluzione ad interim, segnerebbe una svolta emotiva per il club. La rapidità con cui si è consumato l’addio di Vieira e la conseguente ricerca di un sostituto indicano che la società è determinata a dare subito un segnale forte, cercando stabilità in una figura riconosciuta e rispettata da tutti. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi e l’ufficialità, che chiariranno i termini dell’accordo raggiunto con l’ex tecnico e definiranno il ruolo di Criscito alla guida della squadra in vista del prossimo impegno di campionato.