Connect with us

News

Vieira, incredibile svolta in casa Genoa: separazione consensuale tra le parti, col Sassuolo ci sarà lui in panchina

News

Milan Roma, Dybala spauracchio di Allegri: quella statistica dell'argentino coi rossoneri preoccupa il tecnico livornese

Calciomercato News

Mercato Milan, conferme su Rayan ma pista complicata per due motivi: dai costi proibitivi alla forte concorrenza estera, Tare prende nota

News

Milan Como a Perth, spunta la clamorosa novità! Piega inaspettata nelle ultime ore, non se lo aspettava nessuno. Cosa sta succedendo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Joaquin Panichelli: 10 gol in 13 partite. L'argentino può essere il nuovo bomber rossonero?

News

Vieira, incredibile svolta in casa Genoa: separazione consensuale tra le parti, col Sassuolo ci sarà lui in panchina

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Vieira

Vieira, ulteriori riflessioni nella notte hanno spinto il tecnico e il Genoa ormai a separarsi: lunedì col Sassuolo ci sarà Criscito in panchina

Incredibile svolta in casa Genoa riguardo il futuro dell’allenatore Patrick Vieira, ex calciatore del Milan tra le altre. Nonostante fosse stato messo in discussione dopo la sconfitta con la Cremonese, un incontro con il DS Lopez e la società sembrava aver portato alla conferma almeno fino alla partita di lunedì contro il Sassuolo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, era arrivato l’ok anche dai calciatori, i quali avevano espresso vicinanza al francese. Tuttavia, nella notte c’è stato un clamoroso dietrofront.

Dopo «ulteriori riflessioni avvenute tra la serata di venerdì e la nottata di sabato», il club e Vieira hanno deciso di separarsi in maniera consensuale. L’allenatore non sarà quindi in panchina per la prossima sfida.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.