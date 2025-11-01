Vieira, incredibile svolta in casa Genoa: separazione consensuale tra le parti, col Sassuolo ci sarà lui in panchina

Vieira, ulteriori riflessioni nella notte hanno spinto il tecnico e il Genoa ormai a separarsi: lunedì col Sassuolo ci sarà Criscito in panchina

Incredibile svolta in casa Genoa riguardo il futuro dell’allenatore Patrick Vieira, ex calciatore del Milan tra le altre. Nonostante fosse stato messo in discussione dopo la sconfitta con la Cremonese, un incontro con il DS Lopez e la società sembrava aver portato alla conferma almeno fino alla partita di lunedì contro il Sassuolo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, era arrivato l’ok anche dai calciatori, i quali avevano espresso vicinanza al francese. Tuttavia, nella notte c’è stato un clamoroso dietrofront.

Dopo «ulteriori riflessioni avvenute tra la serata di venerdì e la nottata di sabato», il club e Vieira hanno deciso di separarsi in maniera consensuale. L’allenatore non sarà quindi in panchina per la prossima sfida.