Vidal: «Daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi». Le parole del centrocampista dell’Inter

l centrocampista cileno Arturo Vidal nel Matchday Programme dell’Inter si è raccontato in vista del match con l’Empoli.

INTER – «Gioire insieme ai miei compagni è la cosa più bella, insieme al poter aiutare la squadra. Questo gruppo è fatto di calciatori determinati, uniti in campo e fuori per dare il meglio e raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo già fatto per la Supercoppa».

CARRIERA – «Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere protagonista in partite importanti. Con la maglia dell’Inter è successo nella vittoria contro la Juventus del 17 gennaio 2021. Con il mio gol e quello di Barella abbiamo vinto una partita che ci ha dato una grossa spinta verso la conquista dello Scudetto».

CALCIO – «Ho sempre rincorso il pallone perchè per me significava e significa anche oggi passione, divertimento, obiettivi, vita. Il campo da calcio è la mia dimensione, per questo la mia determinazione e voglia di vincere è sempre al massimo. L’avversario più forte che ho incontrato? Messi. Il più difficile da affrontare in allenamento? Ribery».