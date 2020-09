Vice Ibrahimovic: Colombo entra a far parte della prima squadra rossonera

Vice Ibrahimovic: Lorenzo Colombo entra a far parte della prima squadra rossonera, il Milan potrebbe restare così

Il Milan sarebbe alla ricerca di un vice Ibrahimovic, qualora lo svedese fosse infortunato o mancasse per qualsiasi altra ragione. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Colombo entrerebbe a far parte della prima squadra rossonera.

Il ragazzo, in gol contro il Monza in amichevole, ha impressionato la società di Via Aldo Rossi e non sarebbe da escludere che il Diavolo rimanga così, dunque senza prelevare un altro attaccante, dando fiducia al giovane gioiello della primavera milanista.