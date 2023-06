Vicario si presenta al Tottenham: «Loro la mia prima scelta»

Vicario, ex obiettivo di mercato del Milan, si è presentato oggi al Tottenham. Il portiere pronto ad iniziare la sua nuova avventura

«Per me essere qui è un sogno, è uno dei più grandi team in Inghilterra e in Premier League, voglio iniziare in fretta e conoscere i miei compagni, sarà un onore. Il Tottenham è sempre stato la mia prima scelta, è un grande club. Ho iniziato la mia carriera dal basso sognando di arrivare al top, è stato difficile perché ho passato tutti i livelli, vedendo ogni tipo di giocatori e di calcio. Ho lavorato molto e mi sono messo in competizione con me stesso. La mia mentalità è sempre stata forte in ogni passo, ora voglio vivere il mio sogno e imparare tante cose, in Italia il calcio è differente e devo adattarmi rapidamente. Oggi il portiere deve sapere passare sia sul corto che sul lungo, devo formarmi come portiere d’attacco e sono pronto»