Vertonghen: «La FIFA ha davvero bisogno di cambiare qualcosa sul tempo di gioco effettivo il prima possibile»

Le parole di Vertonghen sul discusso tempo effettivo nel calcio. Ecco le parole del difensore belga

Nell’ultimo periodo la discussione del tempo effettivo nel calcio sta prendendo sempre più corpo, e ne ha parlato anche un calciatore: il difensore belga Jan Vertonghen. Ecco le sue parole:

«La FIFA ha davvero bisogno di cambiare qualcosa sul tempo di gioco effettivo il prima possibile!!! Le squadre che approfittano di tuffi e pianti continui tolgono tutta la gioia ai tifosi che vogliono vedere una bella partita di calcio e non una recita teatrale!!! Per iniziare due tempi da trenta minuti effettivi, un cronometro ben visibile e cartellini rossi per chi simula e si butta in modo palese!».