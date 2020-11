Verso Napoli-Milan: Bakayoko tenta il recupero last minute, out…

Verso Napoli-Milan: lo staff partenopeo starebbe provando a recuperare Tiemoué Bakayoko. Out invece Hjsaj e…

Domenica 22 novembre il Milan sfiderà il Napoli di Gennaro Gattuso nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. I rossoneri non avranno in panchina Stefano Pioli, ma in campo recuperano Rebic.

Il Napoli, stando a quanto riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, starebbe provando a recuperare last minute Tiemoué Bakayoko. La febbre del francese si sarebbe notevolmente abbassata e per questo motivo qualche speranza in più di vederlo in campo ci sarebbe. Out invece, Hjsaj, Osimhen e Ospina.