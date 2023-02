Verso Milan-Torino, gli infortunati nella formazione granata: Zima, Ricci e Pellegri fuori

Gli infortunati nella formazione granata in vista del match contro il Milan: Zima, Ricci e Pellegri fuori

Brutte notizie per Ivan Juric in vista dell’impegno contro il Milan. Tra i granata infatti esplode il problema infortuni.

Infatti, Zima sarà fuori tre mesi per l’operazione al menisco, Ricci out per 40 giorni per la lesione del polpaccio sinistro e Pellegri fermato da un problema alla coscia destra.