Verso Milan-Inter, i precedenti di Maresca con i rossoneri

I precedenti di Maresca con i rossoneri: uno su tutti il rosso non dato ad Hateboer dopo un fallaccio su Leao durante Atalanta-Milan. I dettagli

Sarà Fabio Maresca il direttore di gara di Milan-Inter, gara valida per la Supercoppa Italiana. L’arbitro della sezione di Napoli ha diretto dodici volte i rossoneri in carriera, assistendo a sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

In quasi ogni gara non sono mai mancate sotto la direzione dell’arbitro napoletano: uno tra tutte il rosso non dato ad Hateboer dopo un fallaccio su Leao durante Atalanta-Milan.