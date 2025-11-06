Verratti al Milan a gennaio? L’ipotesi prende quota tra i bookmakers. Ibrahimovic è la chiave ma c’è un ostacolo da superare. Ecco quale

Verratti può realmente trasferirsi al Milan a gennaio? I bookmakers ci credono anche grazie al rapporto con Ibrahimovic. La situazione

Si fa strada una suggestione sorprendente per il calciomercato invernale del Milan nel 2026: l’approdo di Marco Verratti in maglia rossonera. L’operazione è già oggetto di quotazione da parte dei bookmakers, i quali pagano l’arrivo del centrocampista abruzzese 9 volte la posta. Pur non essendo una cifra estremamente bassa, l’esistenza stessa di una quota indica, secondo Calciomercato.it, un «segnale significativo». Resta da capire se questa speculazione si tradurrà in una reale trattativa tra i club.

Verratti, pro e contro dell’affare per il Milan

Un elemento cruciale a favore di questa ipotesi è il legame personale tra Verratti e Zlatan Ibrahimovic, ora dirigente chiave del Milan. I due ex compagni al Paris Saint-Germain godono di un ottimo rapporto. Lo svedese ha manifestato grande ammirazione per Verratti, definendolo nella sua autobiografia: «Al mondo ce ne sono pochi come lui». Un endorsement di questo calibro da parte di Zlatan potrebbe avere un peso determinante.

Tuttavia, contro l’arrivo del 32enne Verratti si schiera la strategia di mercato del Milan: la società è focalizzata sull’investimento in calciatori giovani e in prospettiva. Verratti, per ragioni anagrafiche, non rientra in questi parametri.

Nonostante il conflitto tra opportunità e filosofia societaria, nel calciomercato «tutto può succedere» di fronte a una «possibile occasione». I bookmakers scommettono sull’affare; ora la palla passa al Milan per decidere se scommetterci o meno.