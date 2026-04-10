Verona Milan, vietata la trasferta ai lombardi: esplode la rabbia dei tifosi rossoneri

Verona Milan, pugno duro delle autorità contro il tifo rossonero: i residenti in Lombardia non potranno seguire la squadra al Bentegodi

Nuova tegola per i sostenitori milanisti in vista della cruciale sfida di campionato. La notizia, giunta nelle ultime ore, ha gelato l’entusiasmo della tifoseria: è stata ufficialmente vietata la trasferta per Verona Milan a tutti i residenti nella regione Lombardia. Una decisione che colpisce il cuore pulsante del tifo rossonero proprio in un momento decisivo della stagione, dove il supporto del pubblico esterno sarebbe stato fondamentale per gli uomini di Massimiliano Allegri. Le autorità hanno optato per il pugno duro, ma la scelta ha sollevato un polverone di polemiche, soprattutto per il tempismo del provvedimento.

Il danno per i supporter non è solo morale ma anche economico, con migliaia di persone che avevano già organizzato il viaggio verso il Veneto. Il clima attorno alla gestione dell’ordine pubblico per la gara si fa sempre più teso, con i sostenitori che si sentono penalizzati da restrizioni ritenute eccessive. La tifoseria organizzata ha reagito immediatamente sottolineando come ci si trovi di fronte all’ennesimo folle divieto, privo di fondamento e preso da chi non vive la realtà dello stadio.

Nel comunicato diffuso via social, la Curva Sud ha espresso tutto il proprio sdegno per la situazione:

«Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti della nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni, pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto ai tifosi rossoneri…».

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