Verona Milan, Allegri corre ai ripari! Decisione già presa, rossoneri in campo così al Bentegodi

Verona Milan, Massimiliano Allegri è pronto a tornare al 3-5-2 già dalla trasferta di domenica al Bentegodi: in difesa c’è Gabbia

Dopo il pesante stop interno contro l’Udinese, Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta per la riscossa rossonera. Con parole nette, il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori di ritrovare «ordine e lucidità», elementi mancati nell’ultimo periodo di crisi.

Per la trasferta di domenica in casa dell’Hellas Verona, il Milan si prepara a un ritorno alle origini tattiche: secondo il Corriere della Sera, Allegri accantonerà l’esperimento del tridente per ripristinare il 3-5-2, il modulo che ha garantito solidità per gran parte della stagione 2025/2026.

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Verona Milan, Allegri ritrova Gabbia: un pilastro per la difesa

La notizia più confortante per il reparto arretrato riguarda il ritorno di Matteo Gabbia. Il difensore, reduce da un’operazione per un’ernia inguinale eseguita a inizio marzo presso la clinica Mayo di Londra, è tornato a disposizione dopo un mese e mezzo di stop. Il suo rientro al centro della difesa a tre permetterebbe a Pavlović e Tomori di scalare nelle posizioni abituali, restituendo al Milan quei meccanismi difensivi che si erano inceppati nelle ultime uscite.

Resta però aperto il nodo dell’attacco: Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku e Fullkrug sono chiamati a un segnale di vita. Con una sola rete segnata nelle ultime nove gare (eccezion fatta per il portoghese), il reparto offensivo è il vero imputato di questa primavera rossonera e la sfida del Bentegodi rappresenta l’ultima chiamata per non compromettere definitivamente la corsa Champions.