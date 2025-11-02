Connect with us

Verona Inter 1-2: un'autorete di Frese nel recupero regala tre punti insperati a Chivu. Il resoconto del match

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

Formazioni ufficiali Milan Futuro Oltrepò: le scelte di Oddo e Granoche

Lazio Milan Primavera 1-1: rossoneri spreconi nonostante il gol di Scotti, Mancioppi sbaglia un rigore decisivo

Allegri contro la Roma, ventisettesima sfida ai giallorossi: il bilancio dell'allenatore del Milan

Verona Inter 1-2: i nerazzurri vincono nel recupero grazie ad una fortunosa autorete di Frese. Grosse polemiche arbitrali. Il resoconto del match

L’Inter ha ottenuto una vittoria sofferta e controversa per 2-1 contro il Verona, grazie a un autogol fortunoso al minuto 93′.

La partita è stata segnata dalle «grandi proteste del Verona» per un episodio arbitrale cruciale a metà ripresa: l’arbitro non ha espulso Bisseck per un fallo da DOGSO (Denial of a clear Goal-Scoring Opportunity), optando invece per il solo cartellino giallo.

Nonostante le «tante polemiche», i nerazzurri vincono e avanzano in classifica, superando il Milan e agganciando la Roma. Le reti per l’Inter sono state siglate da Zielinski e dall’autogol di Frese, mentre per il Verona ha segnato Giovane.

