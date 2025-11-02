Verona Inter 1-2: un’autorete di Frese nel recupero regala tre punti insperati a Chivu. Il resoconto del match

Verona Inter 1-2: i nerazzurri vincono nel recupero grazie ad una fortunosa autorete di Frese. Grosse polemiche arbitrali. Il resoconto del match

L’Inter ha ottenuto una vittoria sofferta e controversa per 2-1 contro il Verona, grazie a un autogol fortunoso al minuto 93′.

La partita è stata segnata dalle «grandi proteste del Verona» per un episodio arbitrale cruciale a metà ripresa: l’arbitro non ha espulso Bisseck per un fallo da DOGSO (Denial of a clear Goal-Scoring Opportunity), optando invece per il solo cartellino giallo.

Nonostante le «tante polemiche», i nerazzurri vincono e avanzano in classifica, superando il Milan e agganciando la Roma. Le reti per l’Inter sono state siglate da Zielinski e dall’autogol di Frese, mentre per il Verona ha segnato Giovane.