Verona Inter, scoppia la polemica: Bisseck graziato dall’arbitro Doveri per un chiaro fallo da espulsione (DOGSO) – FOTO

Verona Inter, clamorosa decisione dell’arbitro Doveri che non espelle Bisseck per un chiaro fallo da ultimo uomo su Giovane lanciato a rete

La sfida tra Verona e Inter al Bentegodi, terminata 2-1 per i nerazzurri, è stata infiammata da un episodio arbitrale cruciale che ha scatenato una «polemica pesantissima». L’episodio chiave si è verificato al 66° minuto, quando il difensore interista Yann Bisseck ha commesso un fallo che, secondo l’opinione diffusa, meritava il cartellino rosso diretto.

Verona Inter, la dinamica del contatto e l’ira gialloblù

L’azione incriminata è nata da una rapida ripartenza del Verona. Il giovane attaccante Giovane è stato lanciato in profondità, trovandosi in una posizione ideale per involarsi «in solitaria verso la porta difesa da Sommer, con campo libero alle sue spalle».

In un tentativo disperato di sventare il pericolo, Bisseck è intervenuto, stendendo l’avversario e interrompendo quella che sembrava una «chiara occasione da gol» (DOGSO).

Nonostante la dinamica evidente, l’arbitro ha fischiato il fallo ma, con sorpresa generale, ha estratto solo il cartellino giallo per il difensore tedesco.

La grazia del direttore di gara

La decisione ha immediatamente scatenato «l’ira dei giocatori del Verona», che hanno «circondato il direttore di gara, protestando vigorosamente» e chiedendo l’espulsione.

Il direttore di gara, pur tra le veementi proteste, ha mantenuto la sua posizione, «evidentemente non supportato o richiamato dal VAR per la revisione». Il mancato cartellino rosso ha rappresentato una vera e propria «grazia» per il centrale nerazzurro, permettendo all’Inter di proseguire il match in parità numerica per l’ultima, decisiva mezz’ora. Una decisione che potrebbe avere forti ripercussioni sulla corsa scudetto, seguita con attenzione anche dai rossoneri.