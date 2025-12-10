Vergine stabilisce la regola aurea del Milan: «Lavoriamo sul rispetto per un ambiente sano dove possiate crescere. Ci tengo a dire che…»

Vergine, Responsabile del Settore Giovanile rossonero maschile, ha parlato durante la festa di Natale: le sue dichiarazioni

Alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, che ha visto la partecipazione di tutto il club, dal coach Massimiliano Allegri a stelle della Prima Squadra come Modric, Leao e Maignan, il Responsabile del Settore Giovanile maschile, Vincenzo Vergine, ha voluto delineare la filosofia del suo lavoro.

PAROLE – «Qui al Milan ho trovato tanta passione, tanta professionalità, tanta competenza e, ovviamente, c’è tanto da lavorare. E lavoriamo su che cosa? Sul fatto che si possa fare un lavoro basato su il rispetto. Voi rispettate noi, noi rispettiamo voi, tra di noi ci rispettiamo tutti e su questo tema cerchiamo ogni giorno di rendere l’ambiente in cui viviamo un ambiente sano dove possiate crescere».

La dichiarazione di Vergine pone il rispetto reciproco come fondamento essenziale per la crescita dei giovani talenti rossoneri.