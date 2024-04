Venuti commenta l’arbitraggio di Milan Lecce: «La società ci ha chiesto questa cosa». Le parole in conferenza stampa

Il giocatore del Lecce Venuti è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan. Sulla domanda legata all’arbitraggio, soprattutto sulla terza rete dei rossoneri, l’ex Fiorentina ha risposto così.

ARBITRAGGIO – «La società non vuole che ne parliamo, non dobbiamo trovare alibi per la sconfitta»

LE PAROLE DI VENUTI IN CONFERENZA STAMPA DOPO MILAN LECCE