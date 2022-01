Venezia Milan, un caso scuote lo spogliatoio dei lagunari

Dopo il big match contro la Roma, il Milan viaggerà in direzione Laguna, per la partita contro il Venezia

Dopo il big match contro la Roma del 6 gennaio, il Milan viaggerà in direzione Laguna, per la partita contro il Venezia in programma domenica 9 gennaio. A scuotere l’ambiente della squadra di Zanetti, le parole di Riccardo Bocalon a Il Foglio:

LE DICHIARAZIONI – «Non metto più piede allo stadio da 27 maggio. Fa troppo male. Vivo in un limbo, non mi è mai capitata una cosa simile, non la auguro a nessuno. Ho provato fino all’ultimo a far cambiare idea alla dirigenza. È stata un’estate dura, ce l’ho messa tutta, bastava poco per coronare qui la mia carriera. Fosse per me rimarrei al Venezia anche gratis. Ma non mi è stata data questa possibilità e ora aspetto con ansia il calciomercato di gennaio. Sono un sognatore realista: esordire in Serie A è difficile, finché gioco voglio provarci».