Vendita San Siro: oggi è il giorno storico del rogito. Lo stadio passa a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Attesa per l'annuncio ufficiale

Allegri e la svolta in difesa: una retroguardia come nuova. Il merito del tecnico nel rilancio di Pavlovic, Gabbia e Tomori

Rabiot, piano anti Francia: centrocampista pre-convocato da Deschamps ma il Milan e Allegri hanno una strategia precisa. Cosa sta succedendo

Infortunio Pulisic, Allegri sorride! Accordo con Pochettino, l'ultima indiscrezione non lascia dubbi. Programma già stabilito

Prime pagine quotidiani sportivi – 5 novembre 2025

San Siro

Vendita San Siro: è atteso per oggi il rogito dello stadio che passerà a Milan e Inter per la cifra di 197 milioni di euro. Ultime

Quella di oggi sarà una giornata storica per la città di Milano. È infatti prevista la firma del rogito per la vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter.

L’edizione milanese del Corriere della Sera titola con enfasi: «Vendita di San Siro: oggi è il giorno del rogito». Il quotidiano ricorda i dettagli economici dell’operazione: lo stadio e le zone circostanti verranno ceduti ai due club per 197 milioni di euro. Di questa cifra, il Comune di Milano comparteciperà alle spese per 22 milioni di euro.

Vendita San Siro, risolti i nodi tecnici con le banche

La firma sul contratto di compravendita era inizialmente prevista per la fine della scorsa settimana, ma era slittata a causa di alcuni «problemi tecnici con le banche».

Tuttavia, tutti i nodi sono stati risolti nelle ultime ore e dunque oggi lo stadio di San Siro cambierà ufficialmente proprietario, passando nelle mani di Milan e Inter. Questo passaggio è cruciale per il progetto di riqualificazione dell’area e la potenziale costruzione del nuovo impianto.

Ricorso al TAR contro la delibera

Nonostante la chiusura dell’affare, la vicenda resta tesa sul fronte legale. Ieri, il consigliere Enrico Fedrighini ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (TAR). L’obiettivo del ricorso è ottenere l’annullamento della delibera approvata dall’Aula lo scorso 29 settembre, che ha dato il via libera definitivo alla cessione.

