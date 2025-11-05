Connect with us

Vendita San Siro, la Procura di Milano indaga per turbativa d'asta. Tempistiche troppo strette denunciate dal Promoter Trotta

Infortunio Santiago Gimenez, clamorosa indiscrezione sul messicano: assenza lunghissima all'orizzonte? Cosa filtra

Vendita San Siro ufficiale: anche il Comune di Milano ratifica la cessione. L'atto notarile firmato con la società stadio San Siro S.p.A.

Rabiot fa felice Allegri? Pre-convocazione di Deschamps ma il centrocampista ha un'idea chiara in mente. Le ultime

San Siro Milan, ufficiale la firma del Rogito! Il comunicato congiunto dei rossoneri e dell'Inter, l'impianto è ora di proprietà dei due club

Vendita San Siro, la Procura di Milano indaga per turbativa d'asta. Tempistiche troppo strette denunciate dal Promoter Trotta

San Siro tifosi Milan

Vendita San Siro, aperta inchiesta della Procura di Milano per turbativa d’asta: tempistiche troppo strette. Le ultime

Proprio nel giorno storico previsto per il rogito notarile di compravendita dello stadio di San Siro, emerge un’ombra legale sull’operazione.

La Procura di Milano sta infatti indagando per turbativa d’asta in relazione alla cessione dello stadio ai club milanesi. La notizia è stata appresa dall’ANSA.

Vendita San Siro, ombre sulla possibile turbativa d’asta

Questa mattina, i pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi hanno ascoltato Claudio Trotta, promoter e tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

In una lettera aperta indirizzata al sindaco, Trotta aveva rivelato un dettaglio cruciale: lui e altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbero voluto presentare un’offerta per lo stadio. Tuttavia, la loro partecipazione al bando del Comune era stata ostacolata dalle «tempistiche troppo strette».

Questa denuncia di impossibilità a partecipare all’asta è al centro dell’indagine della Procura, che mira a fare chiarezza sulla correttezza delle procedure di cessione dello stadio ai club di Milan e Inter.

