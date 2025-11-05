Vendita San Siro, la Procura di Milano indaga per turbativa d’asta. Tempistiche troppo strette denunciate dal Promoter Trotta

Vendita San Siro, aperta inchiesta della Procura di Milano per turbativa d’asta: tempistiche troppo strette. Le ultime

Proprio nel giorno storico previsto per il rogito notarile di compravendita dello stadio di San Siro, emerge un’ombra legale sull’operazione.

La Procura di Milano sta infatti indagando per turbativa d’asta in relazione alla cessione dello stadio ai club milanesi. La notizia è stata appresa dall’ANSA.

Vendita San Siro, ombre sulla possibile turbativa d’asta

Questa mattina, i pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi hanno ascoltato Claudio Trotta, promoter e tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

In una lettera aperta indirizzata al sindaco, Trotta aveva rivelato un dettaglio cruciale: lui e altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbero voluto presentare un’offerta per lo stadio. Tuttavia, la loro partecipazione al bando del Comune era stata ostacolata dalle «tempistiche troppo strette».

Questa denuncia di impossibilità a partecipare all’asta è al centro dell’indagine della Procura, che mira a fare chiarezza sulla correttezza delle procedure di cessione dello stadio ai club di Milan e Inter.