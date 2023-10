Osimhen ricuce col Napoli? Il messaggio social dell’attaccante

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è al centro di una delicata vicenda nelle ultime settimane: il messaggio social del nigeriano

Dopo le polemiche degli scorsi giorni Victor Osimhen fa un passo in avanti per ricucire con il Napoli. Sulla sua pagina Instagram l’attaccante ha infatti usato parole piene di amore per la piazza partenopea. Di seguito le sue parole.

«Venire nella città di Napoli nel 2020 è stata una decisione meravigliosa per me. La gente di Napoli mi ha mostrato tanto amore e gentilezza, e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione della gente di Napoli alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro la gente di Napoli sono false. Ho molti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita di tutti i giorni. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e contattarmi. Grazie mille, sono eternamente grato. Continuiamo a diffondere l’unità, il rispetto e la comprensione. Forza Napoli sempre».