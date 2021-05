Vazquez annuncia l’addio: «Sarò sempre tifoso del Real ovunque andrò»

Lucas Vazquez annuncia l’addio al Real Madrid, ecco le sue parole rilasciate al quotidiano spagnolo AS

Sul futuro: «Non so cosa succederà. Alla fine, non si sa mai cosa succederà in futuro. Sono fortunato a giocare per il Real Madrid, il club che tifavo da bambino. Se vado o rimango, qualunque cosa accada, sarò sempre un tifoso del Real Madrid. Senza dubbio, i miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me».

Sulla Superlega: «Abbiamo tutti le nostre opinioni, non so se la Superliga sia una buona idea o meno, ma penso che dobbiamo guardare molte cose. Penso che ci stiamo avvicinando al punto di saturazione e, spesso, sono i giocatori che soffrono di più con sempre più partite ogni anno. Quindi vedi sempre più infortuni. Dobbiamo guardare a quello. Le richieste sono sempre più alte e lo spettacolo soffre. Quindi forse è necessario iniziare a tagliare sul numero di partite».