Varriale: «Juve-Milan? Gara deludente decisa da Giroud». Le parole del giornalista sulla sfida tra i bianconeri e i rossoneri

Enrico Varriale ha commentato con un post su Twitter la sfida di ieri sera tra Juventus e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Con il 10° KO in campionato la Juventus saluta il pubblico dello Stadium. Gara deludente decisa da Giroud. Il suo gol blinda la qualificazione per il Milan che giocherà la Champions con Lazio, Inter e i campioni d’Italia del Napoli. Fischi per Allegri e i suoi».