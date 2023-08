Van Basten non ha dubbi: «Avessi giocato fino a 38 anni sarei stato meglio di Cristiano Ronaldo»

Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, ha parlato così di Cristiano Ronaldo: le sue dichiarazioni. Ecco cosa ha detto

Al podcast De Cor, Marco Van Basten si è espresso così su Cristiano Ronaldo. Le parole dell’ex Milan.

PAROLE – «Lewandowski un po’ mi assomiglia. Cristiano Ronaldo penso sia arrivato vicino a me. Anche se lui fisicamente è più forte di me. Ronaldo ha 38 anni ed è ancora in attività. È più forte fisicamente di quanto lo fossi io. Ma mi sarebbe piaciuto vedere se io fossi arrivato a giocare fino a 38 anni, penso che sarei stato anche meglio».