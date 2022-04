Vagnati a DAZN: «Pobega ragazzo professionale. Sul futuro…». Le parole del dirigente del Torino

Davide Vagnati, dirigente del Torino, ha parlato a DAZN dopo la gara col Milan.

Le sue parole: «È un ragazzo talmente professionale che per lui non cambierà nulla. Forse avrà all’inizio un po’ di emozione ma poi farà una partita maschia. Per quanto riguarda il futuro ne parleremo a fine stagione col Milan».