Gandini: «Milan e Napoli praticano il miglior calcio del campionato»

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha elogiato le prestazioni dei rossoneri e del Napoli: le sue dichiarazioni

Umberto Gandini è intervenuto a Radio Marte analizzando in questi termini l’andamento del campionato di Serie A:

«Il fatto che il campionato sia contendibile per tante squadre (anche se non sono più le 7 di cui si parlava) è un dato importante. Milan e Napoli stanno mostrando risultati e gioco estremamente attraente e creativo, si segna molto più di prima. L’unico rilievo che faccio è che la rivoluzione epocale delle 5 sostituzioni continua a essere sottovalutata pur essendo la principale novità per le partite che stiamo vedendo».