Ultime Notizie Serie A: retroscena su Mariani, novità sul rinnovo di Dybala

Ore 12.05 – Inter-Juventus, il retroscena sul labiale di Mariani sul rigore – Dopo il rigore concesso in Inter-Juventus, spunta il labiale di Mariani che spiega la decisione sul fallo di Dumfries su Alex Sandro. La notizia

Ore 11.25 – Juventus, rinnovo Dybala: spunta la data dell’annuncio ufficiale – Ormai siamo alle battute finale per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus fino al 2025. L’agente della Joya Antun ha già prenotato i biglietti per il ritorno a Torino ed ha già preso appuntamento con la Juve. La notizia

Ore 10.55 – Napoli, ritornano gli ultras: il Maradona ritrova la sua anima – Già per il match contro il Bologna, il Napoli dovrebbe ritrovare i suoi ultras sugli spalti del Maradona. La notizia

Ore 10.05 – Bologna, Barrow: «Voglio arrivare in doppia cifra. Che intesa con Arnautovic» – L’attaccante del Bologna Musa Barrow ha spiegato i motivi della sua esplosione in zona gol in questa stagione. Le parole

Ore 9.15 – Sassuolo, Carnevali: «Locatelli-Juve trattativa più lunga. Per noi anno di ripartenza» – L’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in vista del match di domani contro la Juventus. Le parole

Ore 8.40 – Supercoppa Inter Juve, si gioca il 5 gennaio: scelta anche la sede – La Lega Serie A avrebbe individuato il 5 gennaio come data buona la finale di Supercoppa tra Inter e Juve. E la partita non si giocherà in Arabia Saudita. La notizia

Ore 8.20 – Conte Manchester United, il binomio perfetto. Anche se CR7… – Dopo il tracollo con il Liverpool si infittiscono le voci sul possibile arrivo di Conte al Manchester United: l’uomo giusto nel posto giusto. L’editoriale