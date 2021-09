Ultime Notizie Serie A: DAZN rimborsa gli utenti, Chiellini vuole il Mondiale

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 19.50 – La nota di DAZN: «Il dialogo con la Lega continua. Rimborso per i disservizi» –DAZN ha pubblicato una nota stampa dove annuncia un mese di visione senza ulteriori costi per gli utenti colpiti ieri dal disservizio. La notizia

Ore 18.40 – Chiellini: «Potrei esserci al Mondiale. Juve? Abbiamo bisogno di tempo» –Giorgio Chiellini ha parlato di Juventus e non solo durante l’evento ​Italian Tech Week 2021. Le dichiarazioni

Ore 17.30 – Inzaghi: «Atalanta? Fame e cattiveria faranno la differenza –Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, uno dei big match di giornata. Le sue parole

Ore 16.50 – Mancini avvisa: «Non facciamo come gli inglesi che si erano già tatuati la Coppa» – Anche il c.t. dell’Italia prova a frenare i facili entusiasmi parlando delle finali di Nations League. Le parole

Ore 16.10 – Conferenza Gasperini: «L’Atalanta non deve pensare allo Scudetto» – L’allenatore dell’Atalanta, intervenuto in conferenza stampa inviata dell’Inter, parla delle ambizioni della Dea. La conferenza

Ore 16.00 – Ospina frena il Napoli: «Restiamo coi piedi per terra» – Le parole dell’estremo difensore azzurro sulla capolista. Il Napoli guida la classifica con 15 punti, il portiere fa da pompiere. Le parole

Ore 15.20 – Spezia, Thiago Motta: «Mi aspetto il miglior Milan possibile» – Conferenza stampa di vigilia anche per l’allenatore dello Spezia. Il tecnico ha presentato la gara con il Milan. La conferenza

Ore 14.30 – Conferenza stampa Pioli: «Spezia? Non pensiamo all’anno scorso» – Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza stampa di vigilia con lo Spezia. Le dichiarazioni

Ore 13.40 – Verona, Tudor non ci sta: «Complimenti a chi ha stilato il calendario: una pazzia!» – Polemico l’allenatore dell’Hellas Verona sul calendario della Serie A, in particolare per ciò che riguarda le partite degli scaligeri. La conferenza

Ore 13.10 – Genoa, parla Ballardini: «Nuova proprietà? Mi pare ci siano delle ottime intenzioni» – L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa tra presente e futuro. Le parole

Ore 12.05 – Designazione arbitrali della sesta giornata: a Guida il derby di Roma – Designati gli arbitri per le sfide del weekend. Il derby tra Lazio e Roma affidato a Guida, con Irrati al VAR. Le designazioni complete

Ore 11.30 – Interspac, Gravina: «Azionariato popolare via da studiare per aiutare i club» – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato durante la presentazione del progetto Interspac: ecco il suo pensiero. Le parole

Ore 11.10 – Vezzali: «Riapertura stadi? Volontà di arrivare al 100%, ma le società facciano rispettare le regole» – Le parole del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali sulla riapertura degli stadi italiani. Le parole

Ore 10.05 – Emerson: «Jorginho da Pallone d’oro. Che gruppo l’Italia. Scudetto? Dico Roma…» – Il terzino dell’Italia Emerson Palmieri ha parlato dell’esperienza a Euro 2020 con l’Italia e della lotta scudetto in Serie A. Le parole

Ore 9.15 – Genoa, Blazquez (777 Partners): «Vogliamo investire nel Ferraris, lo stadio migliore in Italia – Andreas Blazquez ha rivelato le intenzioni di 777 Partners di investire fortemente anche nella costruzione di un nuovo stadio Ferraris. Le parole

Ore 8.40 – Donnarumma Juve nel 2022, il piano di Raiola: i dettagli – Calciomercato Juventus: Mino Raiola starebbe pianificando l’arrivo di Gianluigi Donnarumma in bianconero nel 2022. La notizia

Ore 8.20 – Serie A: Spalletti ha già tutte le risposte, Sarri ancora troppe domande – La quinta giornata di Serie A si è chiusa con un nuovo capolavoro del Napoli di Spalletti, mentre la Lazio di Sarri vede la Roma allontanarsi. L’editoriale