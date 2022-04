Udogie: «Theo Hernandez tra i migliori terzini al Mondo». Le parole dell’esterno dell’Udinese

Intervistato dal The Italian Football Podcast, Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato di alcuni terzini. Ecco le sue parole:

«Crescendo guardavo moltissimo Marcelo del Real Madrid. Era uno dei migliori al mondo, amavo guardare le sue partite. Ora non guardo così tanti match come in passato, però il migliore in Serie A è Theo Hernandez, quindi lo osservo molto. Migliore al mondo in questo momento? Uno tra Ferland Mendy e Theo Hernandez».