Udinese Milan, terza vittoria consecutiva e terzo clean sheet: Allegri può esultare

Udinese Milan terza vittoria consecutiva arrivata con altrettanti clean sheet, si vede la mano di Max Allegri

Il Milan non si ferma più. Nella trasferta contro l’Udinese, valida per la quarta giornata di Serie A, i rossoneri hanno conquistato una vittoria netta e convincente, imponendosi con un secco 3-0. Un risultato che conferma il grande momento di forma della squadra, che ha trovato nei gol e nella solidità difensiva le sue armi vincenti.

A firmare la vittoria ci hanno pensato i due uomini del momento: Christian Pulisic, il fantasista statunitense, autore di una splendida doppietta, e Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese. I due hanno messo in mostra una condizione fisica e mentale invidiabile, dimostrando di essere un valore aggiunto per la squadra.

Con questo successo, il Diavolo centra la terza vittoria consecutiva in campionato, un dato che consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica. Ma a far esultare, in particolare, l’allenatore Massimiliano Allegri, è un altro dato statistico: il terzo clean sheet consecutivo. La difesa milanista, infatti, non subisce gol da ben tre partite, una notizia che fa ben sperare per il futuro.

La solidità difensiva, unita alla prolificità dell’attacco, rendono il Milan una squadra temibile e difficile da affrontare. Allegri, l’esperto tecnico toscano, può dirsi soddisfatto della crescita della sua squadra, che sta dimostrando una grande maturità e un’ottima organizzazione di gioco. La vittoria di Udine è un segnale forte e chiaro: il Milan c’è e intende lottare fino alla fine.