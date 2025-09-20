Udinese Milan, Allegri e Landucci non ci rinunciano: niente cambio per lui! Già insostituibile

Udinese Milan e un segnale chiaro da parte di mister Massimiliano Allegri, è tornato il suo uomo di fiducia

La partita tra Udinese e Milan ha confermato un dato ormai evidente: Adrien Rabiot è un giocatore insostituibile per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, infatti, ha giocato per tutti i 90 minuti del match, nonostante il Milan abbia a disposizione ben cinque cambi.

Questa scelta non è casuale, ma riflette la piena fiducia che Allegri ripone in Rabiot. Appena il giocatore ha raggiunto la forma fisica ottimale, l’allenatore ha deciso di non farne più a meno. La sua presenza in campo è vista come una garanzia di equilibrio e solidità per il centrocampo del Diavolo.

Mentre il tecnico faceva ricorso a diverse sostituzioni per cambiare l’inerzia della partita, il nome di Rabiot non è mai comparso nel tabellone luminoso dei cambi. Questo dimostra quanto l’allenatore del Milan lo consideri un elemento chiave, un punto fermo della squadra attorno al quale costruire la manovra.

Il centrocampista francese, noto per la sua eleganza e la sua abilità nel recuperare palloni, ha saputo conquistare il cuore dell’allenatore con la sua professionalità e la sua dedizione. La sua costanza di rendimento e la sua capacità di giocare sia in fase difensiva che offensiva lo rendono un giocatore completo, un vero e proprio “tuttocampista”.

La decisione di Allegri di tenere Rabiot in campo per l’intera durata della partita contro l’Udinese è un segnale forte per l’intera squadra. L’allenatore ha fatto capire chiaramente che, per il bene del Diavolo, conta su di lui in ogni istante, in qualsiasi circostanza.