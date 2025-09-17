Udinese Milan, folle il prezzo del settore ospiti: scatta la polemica della Curva Sud

Udinese Milan al centro delle polemiche. I Banditi Curva Sud Milano hanno sollevato una questione tramite i propri social

La questione dei prezzi dei biglietti torna a infiammare il dibattito nel calcio italiano, e questa volta a far sentire la propria voce è la tifoseria organizzata del Milan. Con un’accusa diretta alla Lega Serie A, i “Banditi Curva Sud Milano”, uno dei principali gruppi ultras, hanno espresso tutto il loro dissenso per il costo del settore ospiti in vista della partita Udinese-Milan.L’attacco è stato lanciato tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram del gruppo, sollevando un’ondata di polemiche e discussioni.

La miccia che ha scatenato la protesta è stato il prezzo del tagliando per assistere al match: ben 55 euro. Una cifra ritenuta eccessiva e ingiustificata, soprattutto se confrontata con il costo del settore ospiti di un’altra partita disputata di recente dalla stessa squadra friulana, Udinese-Verona, per la quale il biglietto costava 25 euro in meno. La differenza di prezzo, ben 30 euro, ha sollevato dubbi e domande, portando i tifosi milanisti a denunciare un trattamento discriminatorio nei confronti delle grandi squadre e dei loro sostenitori.

I Banditi Curva Sud Milano hanno puntato il dito contro la gestione dei prezzi, accusando la Lega Serie A di non tutelare i tifosi e di trasformare il calcio in uno spettacolo elitario, accessibile solo a pochi. Il loro messaggio è stato chiaro: il tifo non può essere un lusso, e i prezzi devono essere equi e accessibili a tutti. La protesta, che ha trovato l’appoggio di molti sostenitori rossoneri, ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità del calcio italiano e sul ruolo dei tifosi, considerati spesso come una semplice fonte di reddito.

La questione dei prezzi dei biglietti è una tematica ricorrente, ma l’intervento dei “Banditi” ha riportato l’attenzione su un problema che affligge il calcio italiano.