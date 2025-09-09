Modric compie 40 anni, arrivano gli auguri del club rossonero per il campione croato arrivato in estate

Oggi, il mondo del calcio festeggia un compleanno speciale: Luka Modric, il neo centrocampista del Milan, compie 40 anni. La società rossonera ha voluto celebrare questo traguardo sui propri canali social, rendendo omaggio al talento e alla longevità di un campione che ha saputo riscrivere le regole del gioco. L’arrivo del fuoriclasse croato a Milanello ha rappresentato un vero e proprio colpo a sorpresa del mercato estivo, un’operazione che ha entusiasmato i tifosi e acceso la speranza di un ritorno ai massimi livelli per il Diavolo.

Nonostante l’età, la stagione di Modric è iniziata nel migliore dei modi. L’ex pallone d’oro, noto per la sua visione di gioco unica, il suo tocco di palla sopraffino e la sua incredibile intelligenza tattica, si è inserito alla perfezione nelle dinamiche della squadra. Il suo impatto, sia in campo che nello spogliatoio, è stato immediato. I suoi passaggi illuminanti e la sua capacità di dettare i tempi di gioco hanno già regalato ai tifosi rossoneri momenti di grande calcio, dimostrando che l’età è solo un numero quando la classe è eterna.

https://twitter.com/acmilan/status/1965324300413710431

L’inserimento del veterano croato nel sistema di gioco del Milan è stato facilitato anche dal suo feeling con il suo allenatore, l’esperto tecnico toscano, Massimiliano Allegri. La sua leadership silenziosa e la sua esperienza a livello internazionale sono un valore aggiunto inestimabile per una squadra giovane e ambiziosa. I rossoneri sanno di poter contare su un faro in mezzo al campo, un giocatore capace di risolvere le situazioni più complesi e di trasmettere tranquillità ai suoi compagni.

La celebrazione del compleanno di Modric da parte del club non è solo un gesto di cortesia, ma un chiaro segnale di quanto la dirigenza creda nel suo progetto tecnico, basato sull’esperienza e sul talento. I tifosi sono in estasi e sognano già una stagione ricca di successi, guidata dalla magia di un uomo che, a 40 anni, continua a incantare il mondo del calcio.