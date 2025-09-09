Udinese Milan, si accende la protesta dei tifosi rossoneri: sul prezzo del settore ospiti

Udinese Milan al centro delle polemiche. I Banditi Curva Sud Milano hanno sollevato una questione tramite i propri social

a questione dei prezzi dei biglietti torna a infiammare il dibattito nel calcio italiano, e questa volta a far sentire la propria voce è la tifoseria organizzata del Milan. Con un’accusa diretta alla Lega Serie A, i “Banditi Curva Sud Milano”, uno dei principali gruppi ultras, hanno espresso tutto il loro dissenso per il costo del settore ospiti in vista della partita Udinese-Milan. L’attacco è stato lanciato tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram del gruppo, sollevando un’ondata di polemiche e discussioni.

La miccia che ha scatenato la protesta è stato il prezzo del tagliando per assistere al match: ben 55 euro. Una cifra ritenuta eccessiva e ingiustificata, soprattutto se confrontata con il costo del settore ospiti di un’altra partita disputata di recente dalla stessa squadra friulana, Udinese-Verona, per la quale il biglietto costava 25 euro in meno. La differenza di prezzo, ben 30 euro, ha sollevato dubbi e domande, portando i tifosi milanisti a denunciare un trattamento discriminatorio nei confronti delle grandi squadre e dei loro sostenitori.

I Banditi Curva Sud Milano hanno puntato il dito contro la gestione dei prezzi, accusando la Lega Serie A di non tutelare i tifosi e di trasformare il calcio in uno spettacolo elitario, accessibile solo a pochi. Il loro messaggio è stato chiaro: il tifo non può essere un lusso, e i prezzi devono essere equi e accessibili a tutti. La protesta, che ha trovato l’appoggio di molti sostenitori rossoneri, ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità del calcio italiano e sul ruolo dei tifosi, considerati spesso come una semplice fonte di reddito.

La questione dei prezzi dei biglietti è una tematica ricorrente, ma l’intervento dei “Banditi” ha riportato l’attenzione su un problema che affligge il calcio italiano da anni. Ora l’attesa è per la risposta delle istituzioni calcistiche. Il Milan, da parte sua, dovrà affrontare l’Udinese in un’atmosfera tesa, con il supporto dei suoi tifosi che, pur non avendo potuto partecipare in massa a causa del prezzo, continueranno a fare sentire il proprio calore.