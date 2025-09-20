Udinese Milan, il settore ospiti si fa sentire: i tifosi rossoneri scatenati ad inizio partita

Udinese Milan – Si scatenano i tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti: cori, bandiere e stendardi

Come preannunciato sui canali social del club, il ritorno della Curva Sud del Milan sugli spalti si è concretizzato in occasione della trasferta a Udine. Dopo un periodo di silenzio, il cuore pulsante del tifo rossonero ha ripreso a battere, e lo si è avvertito chiaramente fin dai primi minuti del match che sta andando in scena ora al Blu Energy Stadium tra Udinese e Milan.

I sostenitori del Diavolo, giunti in massa nel settore ospiti, hanno trasformato lo stadio in una vera e propria bolgia. Fin dal fischio d’inizio, i cori e i canti hanno accompagnato ogni azione della squadra, creando un’atmosfera vibrante e intensa. L’energia dei tifosi milanisti non è passata inosservata. Anche seguendo dalla televisione si sentono distintamente i cori dei tifosi: “Noi siamo il Milan”, “Ale Milan ale, forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai” i più forti.

Il sostegno caloroso della Curva Sud che è mancato a San Siro e che mancherà nelle prossime uscite si sta sentendo invece in trasferta. In casa proseguirà la protesta!

La presenza dei tifosi del Milan ha rappresentato un fattore cruciale, dimostrando ancora una volta quanto il supporto dei propri sostenitori possa essere determinante per una squadra. Il ritorno della Curva Sud segna un momento importante per i rossoneri, che ritrovano un alleato fondamentale nella corsa verso i loro obiettivi.