Landucci a Sky: «Meglio se c’è Allegri. Pulisic un bomber. Loftus non è uscito per demerito»

Landucci ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Udinese-Milan match in programma questa sera

Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto Landucci, vice di Allegri. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio:

ASSENZA DI ALLEGRI – «Non è uguale, meglio se c’è Allegri: devo fare anche martedì. Max dalla panchina è un valore aggiunto: spero siano le ultime due volte».

LA PARTITA – «Molto determinante: giochiamo contro una squadra non solo fisica ma anche tecnica. A Udine sono sempre partite difficili, sono allenati da un bravissimo allenatore che fa cose semplici ma efficaci: ha giocatori forti e fisicità. Dobbiamo soffrire e pareggiare la loro forza. Partiranno molto forte e noi dobbiamo partire più forti ancora».

SU PULISIC – «Christian è un grande giocatore, è un bomber. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Ruben Loftus-Cheek non è uscito per demerito, sta facendo molto bene. Nel calcio di oggi i 5 cambi sono determinanti».