Udinese Milan, dato clamoroso e allarmante: rossoneri in caduta libera. La statistica

Udinese Milan, i rossoneri sembrano essere in caduta libera dopo le due sconfitte contro Napoli e Udinese: il dato allarma

Il Milan di Massimiliano Allegri esce travolto dalla sfida di San Siro contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A. I friulani hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, beneficiando dello sfortunato autogol di Bartesaghi e del raddoppio di Ekkelenkamp. Nonostante la reazione rossonera — culminata in una traversa di Saelemaekers — il passivo si è aggravato nel finale con il sigillo di Atta, fissando il risultato su un inequivocabile 0-3.

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Udinese Milan e il tunnel dei risultati: una crisi di continuità

La sconfitta interna, la seconda consecutiva dopo il ko di Napoli, certifica una crisi profonda: i rossoneri hanno collezionato ben quattro sconfitte nelle ultime sette gare di campionato.

Come analizzato dai dati dal 22 febbraio 2026 a oggi, il Milan ha perso quella stabilità difensiva che era stata il suo marchio di fabbrica, scivolando in una traiettoria pericolosa che mette a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Il calo di rendimento evidenzia una perdita di certezze tattiche e fisiche proprio nel momento cruciale della stagione.