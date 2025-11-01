Connect with us

News

Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo piega la Dea. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Runjaic

Calciomercato News

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Santiago Gimenez! Intreccio con Burkardt, cosa può succedere a gennaio

News

Milan Roma, ultimo sforzo in emergenza: Nkunku titolare come falso nove. Un esame cruciale per l’attaccante più costoso dell’era RedBird

News

Ricavi Milan, rossoneri nella storia: superati per la prima volta i 100 milioni di euro dalle sponsorizzazioni. Il dettaglio

News

Milan Roma, il duello a centrocampo: Cristante contro l’infinito Luka Modric. Il croato guiderà ancora i rossoneri

News

Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo piega la Dea. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Runjaic

Milan news 24

Published

19 secondi ago

on

By

Runjaic

Udinese Atalanta 1-0: importante affermazione dei friulani grazie ad un bel gol di Nicolò Zaniolo. Prima sconfitta per la squadra di Juric

L’Atalanta, reduce da cinque pareggi consecutivi e dall’1-1 di martedì contro il Milan, subisce la prima sconfitta in campionato sul campo dell’Udinese. La squadra di Runjaic ha sbloccato il match al 40′ con una grande azione corale.

Il gol decisivo porta la firma di Nicolò Zaniolo: palla perfetta di Ekkelenkamp che libera Kamara al cross, e l’attaccante arriva a rimorchio per trafiggere Carnesecchi.

L’Atalanta ha cercato il pareggio, in particolare al 54′ con Scamacca su punizione, il cui tiro deviato ha quasi ingannato Okoye. Un altro squillo friulano è arrivato al 73′ con Atta per Bayo, ma il tiro è finito alto. L’occasione più clamorosa per la Dea è arrivata all’82′ con Zappacosta, ma Atta ha salvato sulla linea il tiro al volo. Finisce 1-0 per i friulani.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.