Udinese Atalanta 1-0: Zaniolo piega la Dea. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Runjaic

Udinese Atalanta 1-0: importante affermazione dei friulani grazie ad un bel gol di Nicolò Zaniolo. Prima sconfitta per la squadra di Juric

L’Atalanta, reduce da cinque pareggi consecutivi e dall’1-1 di martedì contro il Milan, subisce la prima sconfitta in campionato sul campo dell’Udinese. La squadra di Runjaic ha sbloccato il match al 40′ con una grande azione corale.

Il gol decisivo porta la firma di Nicolò Zaniolo: palla perfetta di Ekkelenkamp che libera Kamara al cross, e l’attaccante arriva a rimorchio per trafiggere Carnesecchi.

L’Atalanta ha cercato il pareggio, in particolare al 54′ con Scamacca su punizione, il cui tiro deviato ha quasi ingannato Okoye. Un altro squillo friulano è arrivato al 73′ con Atta per Bayo, ma il tiro è finito alto. L’occasione più clamorosa per la Dea è arrivata all’82′ con Zappacosta, ma Atta ha salvato sulla linea il tiro al volo. Finisce 1-0 per i friulani.