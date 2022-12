Twomey su Giroud: «E’ incredibile. Quattro in gol in un Mondiale che non avrebbe nemmeno dovuto giocare». Le parole del giornalista

Liam Twomey ha commentato le prestazioni di Giroud in Qatar attraverso un tweet. Ecco le parole del corrispondente Chelsea per The Athletic sull’attaccante del Milan:

«Giroud è incredibile. Sono quattro gol in quattro partite in una Coppa del Mondo che non avrebbe nemmeno dovuto iniziare, all’età di 36 anni»