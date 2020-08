Tuttosport: «Prima volta in A, estasi Spezia, sei nella storia!»

Tuttosport: Lo Spezia è in Serie A, in virtù della posizione finale in classifica ai danni del Frosinone. Prima volta nella storia

«Prima volta in A, estasi Spezia, sei nella storia!» – spazio in prima pagina dell’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina alla promozione storica in Serie A dello Spezia.

La squadra bianconera è uscita sconfitta in terra ligure, ma in virtù dello 0-1 in casa del Frosinone e miglior piazzamento finale in classifica, riesce a conquistare la Serie A per la prima volta.